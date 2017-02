Schwerer Rodelunfall in Vorarlberg

Ein 28-jähriger Rodler hat sich gestern Nachmittag im Skigebiet Bürserberg schwer verletzt. Er erlitt mehrere Wirbelbrüche und einen Bruch der Kniescheibe.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at

Skiunfälle mit Schwerverletzten

Teils mit Schwerverletzte endeten auch mehrere Skiunfälle in den Vorarlberger Skigebieten. Eine junge Frau stürzte in Lech so schwer auf den Rücken, dass sie Wirbelbrüche erlitt. Im Montafon kam es zu zwei Skikollisionen.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at

Mutter und Sohn beim Skijöring verletzt

Ebenfalls beim Wintersport wurden im oberösterreichischen Gosau gestern eine 36-jährige Frau und ihr 16-jähriger Sohn verletzt. Bei einem Skijöring-Rennen erfasste die beiden ein Motorrad.

Mehr dazu in ooe.ORF.at