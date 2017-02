Renzi plant Rücktritt und Wiederwahl als Parteichef

Der im Dezember vom Amt des italienischen Ministerpräsidenten zurückgetretene Matteo Renzi will offenbar bei einer für morgen geplanten Gremiumssitzung seiner Demokratischen Partei (PD; stärkste Einzelpartei im italienischen Parlament) vom Chefposten zurücktreten.

Sein Ziel sei es, den Weg für einen Parteikongress im April zu ebnen, berichteten italienische Medien heute. Renzi hoffe, bei dem Parteikongress als klarer Sieger aus der Wahl des PD-Vorsitzenden hervorzugehen, so die Berichte.

Baldige Neuwahl als Ziel

Nachdem er seine Führungsposition in der Gruppierung gestärkt habe, wolle der Ex-Premier auf eine vorgezogene Parlamentswahl im Juni drängen, die er an der Spitze einer Mitte-links-Allianz zu gewinnen hoffe. Bis Juni könnte das Parlament ein neues Wahlgesetz über die Bühne bringen, hieß es in Rom.

Nach seiner Wiederwahl als PD-Chef hoffe Renzi, sich mit Staatschef Sergio Mattarella auf eine Auflösung des Parlaments zu einigen, was den Weg für eine vorgezogene Parlamentswahl ebnen würde, spekulierten Medien. Die Legislaturperiode endet im März 2018, doch vor allem Oppositionsparteien drängen auf einen Urnengang noch in diesem Sommer.

Auch im Mitte-rechts-Lager kommt einiges in Bewegung: Ex-Premier Silvio Berlusconi erklärte sich zuletzt bereit, an der Spitze einer Mitte-rechts-Allianz in die Parlamentswahl zu gehen. Auch die antieuropäische Fünf-Sterne-Bewegung, die laut Umfragen derzeit als stärkste Einzelpartei aus einer vorgezogenen Parlamentswahl hervorgehen könnte, drängt zum Urnengang.