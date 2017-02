75 Jahre „Casblanca“: Mehr als nur ein Kuss

Heuer vor 75 Jahren lief „Casablanca“ in den US-Kinos an. Der Film wurde zur größten Legende der Kinogeschichte und machte seine Hauptdarsteller unsterblich: Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Der Film ist gespickt mit Sprüchen, die sich noch heute perfekt als Facebook-Memes eignen würden - und zwar gerade jene Zitate, die nicht jeder kennt. Bogarts Sohn Stephen plant für heuer noch große Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums. Und in Wien läuft der Film wieder - auf der Riesenleinwand des Gartenbaukinos.

