Schulz hält SPD weiter in Umfragehoch

Ungeachtet der zunehmenden Attacken aus der Union gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz befinden sich die deutschen Sozialdemokraten weiter im Umfragehoch.

In dem vom Meinungsforschungsinstitut Emnid für die „Bild am Sonntag“ (BamS) erstellten „Sonntagstrend“ kommt die SPD auf 32 Prozent, das sind drei Punkte mehr als in der Vorwoche. Diesen Wert hatte die Partei im „Sonntagstrend“ zuletzt vor zehn Jahren erreicht.

Der Abstand zur CDU/CSU schrumpfte damit auf einen Punkt. Die Union liegt in der Umfrage wie in der Vorwoche bei 33 Prozent. Die Linke verharrt laut der Umfrage bei acht Prozent und die FDP bei sechs Prozent. Die AfD verliert einen Punkt und kommt auf zehn Prozent, auch die Grünen büßen einen Punkt ein und erreichen sieben Prozent.

Schulz überholt Merkel bei Kanzlerfrage

Bei der Frage, wen die Bürger direkt wählen würden, überholt SPD-Kandidat Schulz Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Könnte der Bundeskanzler in Direktwahl bestimmt werden, würden sich jetzt 46 Prozent der Befragten für Schulz entscheiden, für Merkel würden 40 Prozent votieren.

In der Vorwoche hatte Merkel noch mit 41 Prozent knapp vor Schulz mit 38 Prozent gelegen. Für den „Sonntagstrend“ wurden vom 2. bis 8. Februar insgesamt 1966 Menschen befragt.

Schäuble verglich Schulz mit Trump

Zuletzt hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) den SPD-Kanzlerkandidaten massiv attackiert und mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump verglichen.

Schäuble warf Schulz in einem „Spiegel“-Interview vor, dieser rede Deutschland in einer Art und Weise schlecht, wie es niemand tun dürfe, der Kanzler werden wolle. SPD-Politiker warfen ihrerseits der Union eine „Schmutzkampagne“ gegen Schulz vor.