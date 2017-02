17-Jähriger in Steiermark von Auto erfasst und getötet

Bei einem Unfall in Schladming in der Steiermark ist in der Nacht auf heute ein 17-jähriger Salzburger getötet worden. Aus noch ungeklärter Ursache war der Jugendliche von einem Auto erfasst worden.

