Deutscher Sexualtäter mit 14-Jährigem in Wien gefasst

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter aus Deutschland ist in Anwesenheit eines 14-Jährigen offenbar kurz vor einem Delikt in einem Wiener Hotel festgenommen worden. Der 48-Jährige soll über Soziale Medien mehrmals Kontakt zu Unmündigen und Jugendlichen in Österreich aufgenommen haben.

