Vom Außenminister zum Präsidenten

Der ehemalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am Sonntag mit 931 von 1.239 gültigen Stimmen zum neuen deutschen Bundespräsidenten gewählt worden. Er setzte sich erwartungsgemäß im ersten Wahlgang in der Bundesversammlung durch. Bereits vor der Wahl in Berlin hatten sich SPD, Union, Grüne und FDP für den Sozialdemokraten ausgesprochen. Der 61-jährige Deutsche ist seit über zwei Jahrzehnten eine fixe Größe in der deutschen Politik.

