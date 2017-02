Duzdar stellt Integration vor Neuzuzug

SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar hat heute klargestellt, dass die Integration hier lebender Menschen jetzt Vorrang vor dem Neuzuzug habe. Es sei legitim zu sagen, wie die Kapazitäten aussähen und wie viele Personen Österreich aufnehmen könne, sagte Duzdar in der ORF-„Pressestunde“. Auf konkrete Zahlen wollte sie sich aber nicht festlegen.

Zum Kopftuchverbot sagt Duzdar, dass sich das vereinbarte Neutralitätsgebot nicht nur an eine Religionsgemeinschaft richte, sondern an alle. Es gehe dabei aber nur um eine Bekleidungsvorschrift. „Das Kreuz ist niemals zur Debatte gestanden.“

Integrationsjahr soll „Paradigmenwechsel“ sein

Mit dem Integrationsjahr sieht Duzdar einen „Paradigmenwechsel“ in der Integrationspolitik, weil damit Integration von Anfang an im Mittelpunkt stehe. Im Bedarfsfall könnten die Maßnahmen auch über zwölf Monate hinaus verlängert werden.

Das Integrationsjahr ist für Duzdar ein Erfolg der SPÖ.

Die vorgesehene gemeinnützige Tätigkeit hat für Duzdar nichts mit den ursprünglich von der ÖVP geforderten Ein-Euro-Jobs zu tun, die ihrer Auffassung nach zu Lohndumping geführt hätten. Die nun beschlossenen Maßnahmen seien ein „Gegenmodell“.

1.000 Stellen im öffentlichen Dienst für ältere Arbeitslose

In ihrer Funktion als Beamtenstaatssekretärin kündigte Duzdar an, dass der öffentliche Dienst 1.000 zusätzliche Planstellen für Langzeitarbeitslose über 50 Jahre schaffen werde. Diese sollen etwa in der Verwaltung zur Unterstützung der Polizei oder in Schulen eingesetzt werden. Diese Maßnahme ist Teil der Beschäftigungsinitiative für 20.000 Jobs für ältere Langzeitarbeitslose.

Keine Einschränkung der Demonstrationsfreiheit

Ein klares Nein kam von Duzdar zum Vorschlag des ÖVP-Innenministers Wolfgang Sobotka, das Demonstrationsrecht einzuschränken. Mit der SPÖ werde es das nicht geben.

Gegen Hass im Netz werde sie gemeinsam mit ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter fünf Sonderstaatsanwaltschaften einrichten, sagte Duzdar. Sie bekräftigte, dass Onlineplattformen wie Facebook illegale Postings löschen müssten, wenn nicht, müsse man dagegen vorgehen.

Als SPÖ-Funktionärin des Wiener Bezirks Donaustadt stellte sich Duzdar hinter Bürgermeister Michael Häupl. Duzdar gestand zwar Meinungsverschiedenheiten in der Wiener SPÖ zu, aber „eine Spaltung sehe ich nicht“.