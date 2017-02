Ehestreit endete mit Suchaktion im Wald

Mehr als 40 Menschen und neun Suchhunde waren in der Nacht in Trimmelkam (Oberösterreich) im Einsatz, um eine vermisste 26-Jährige zu suchen. Die Frau war nach einem Ehestreit in den Wald gelaufen.

Mehr dazu in ooe.ORF.at