NÖ: Mann erstach Vater und Stiefmutter

Gestern Abend soll in Deutsch-Wagram (Niederösterreich) ein 36-Jähriger seinen Vater und seine Stiefmutter mit dem Küchenmesser erstochen und seine Ehefrau schwer verletzt haben. Der Tat dürften Streitigkeiten in der Familie vorausgegangen sein, so die Polizei.

