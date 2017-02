Mit sieben Grammys ausgezeichnet

Der vielfach preisgekrönte US-Sänger Al Jarreau ist tot. Jarreau starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren, wie sein Manager mitteilte. Der in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin geborene Musiker wurde durch unzählige Jazz-, Pop- und Rhythm-and-Blues-Songs bekannt und im Laufe seiner langjährigen Karriere in drei unterschiedlichen Kategorien mit insgesamt sieben Grammys ausgezeichnet.

