Fußball: Leicesters Fall geht ungebremst weiter

Für Leicester City wird die Situation in der Premier League immer prekärer. Sogar im Abstiegsduell gegen Swansea City konnte der englische Meister keinen Erfolg feiern und verlor mit 0:2. Nach der fünften Niederlage in Serie geht der Fall von Leicester, der in diesem Jahr noch kein Tor erzielt hat, ungebremst weiter. Nur noch ein Platz trennt den Club von Christian Fuchs von den Abstiegsrängen. Tabellenführer Chelsea musste sich indes bei Burnley überraschend mit einem Remis begnügen.

