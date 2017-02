„Schwarz und Weiß“

Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich am Sonntag nach seiner Wahl zum neuen deutschen Bundespräsidenten mit deutlichen Worten gegen eine „Politik in 140 Zeichen“ ausgesprochen. Kritisiert wurden von Steinmeier damit das aus seiner Sicht über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete Bild von „Schwarz und Weiß“. Die Herausforderungen seien „oft schwieriger“, so Steinmeier, der gleichzeitig ankündigte, auch mit „schwierigen Parntner“ das Gespräch suchen zu wollen.

Lesen Sie mehr …