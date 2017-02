US-Kinocharts: Lego-Batman vor „Fifty Shades of Grey“

Ein Batman aus Lego hat an den nordamerikanischen Kinokassen die Fortsetzung der Erfolgsreihe „Fifty Shades of Grey“ geschlagen. „The Lego Batman Movie“ spielte an seinem Eröffnungswochenende rund 55,6 Millionen Dollar (52,31 Mio. Euro) ein und landete damit auf dem ersten Platz der Kinocharts, wie der „Hollywood Reporter“ gestern berichtete.

„Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe“ sicherte sich mit rund 46,8 Mio. Dollar den zweiten Rang. Platz drei belegte der neue Actionfilm von Keanu Reeves, „John Wick: Kapitel 2“, mit rund 30 Mio. Dollar.