Ski-WM: „Ersatzfahrerin“ Venier trumpft auf

Mit der WM-Silbermedaille in der Abfahrt hat Stephanie Venier gestern für die große Überraschung gesorgt. Dabei musste sie als Wackelkandidatin um ihren Startplatz in der Königsdisziplin bis zuletzt zittern und rutschte durch den Startverzicht von Anna Veith als „Ersatzfahrerin“ ins ÖSV-Aufgebot. Der Erfolg gab ihr, aber auch den Trainern recht. „Jetzt habe ich bewiesen, dass ich es draufhabe. Ich bin für mein Risiko belohnt worden“, sagte die 23-Jährige, die den WM-Medaillensatz der ÖSV-Damen in St. Moritz vervollständigte.

