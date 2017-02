Ex-Präsident weiter flüchtig - Peru bittet USA um Hilfe

Peru hat die USA um Hilfe bei der Ergreifung des wegen Korruption per Haftbefehl gesuchten peruanischen Ex-Präsidenten Alejandro Toledo gebeten. Der aktuelle Amtsinhaber, Pedro Pablo Kuczynski, habe das Thema persönlich während eines Telefonats mit seinem US-Kollegen Donald Trump angesprochen, teilte die amtliche Nachrichtenagentur Andina gestern Abend mit. Die US-Regierung solle die rechtlichen Möglichkeiten für eine Auslieferung überprüfen.

Israel verweigert Einreise

Toledo wird gerade in San Francisco vermutet, zuvor hatte bereits Israels Regierung ihm eine mögliche Einreise ins Land verweigert. „Toledo wird nur nach Israel kommen können, wenn seine Angelegenheiten in Peru geklärt sind“, sagte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Peruanischen Medienberichten zufolge sollen Toledo und seine Frau, die Belgierin Eliane Karp, geplant haben, sich nach Tel Aviv abzusetzen.

Das Ehepaar ist in Israel sehr gut vernetzt, Karp soll auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Zudem soll ein israelischer Geschäftsmann als Mittelsmann für korrupte Machenschaften während Toledos Amtszeit (2001 bis 2006) gedient haben.

Toledo bestreitet Bestechungsvorwürfe

Dem Ex-Präsidenten wird vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von 20 Millionen US-Dollar (18,5 Mio. Euro) vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht für den Bau der Interoceanica in Peru angenommen zu haben - die Straße verbindet Atlantik und Pazifik über Tausende Kilometer in Südamerika.

Toledo bestreitet die Vorwürfe. Der aus sehr armen Verhältnissen stammende Ex-Staatschef - in seiner Kindheit arbeitete er als Schuhputzer - war 2001 mit dem Versprechen an die Macht gekommen, mit der Korruption der autoritären Regierung Alberto Fujimoris (1990 bis 2001) aufzuräumen.