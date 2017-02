Schon 2.200 Kameras in Wiener U-Bahn-Stationen

Die Wiener Linien halten an ihren Plänen fest und bauen die Videoüberwachung in den Stationen und „Öffis“ weiter aus. Allein in den U-Bahn-Stationen gibt es derzeit 2.200 Kameras. 2016 investierten die Verkehrsbetriebe 1,1 Millionen Euro.

