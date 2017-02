Ermittlungen nach gehäufter Gewalt an Linzer Bahnhof

Am Wochenende hat es erneut gewalttätige Übergriffe am Linzer Hauptbahnhof gegeben. Die Polizei, die dort mit einer eigenen Dienststelle vertreten ist, hat alle Hände voll zu tun, um die Lage in den Griff zu bekommen.

