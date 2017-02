Deutschland: AfD-Vorstand will Höcke ausschließen

Der Bundesvorstand der rechtspopulistischen AfD in Deutschland will ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke wegen seiner Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin einleiten. Wie es in Parteikreisen hieß, wurde dieser Beschluss heute in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst.

Höcke hatte auf einer Veranstaltung in Dresden mit Verweis auf das Holocaust-Mahnmal gesagt: „Wir Deutschen (...) sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Seine Rede löste bundesweit Empörung aus.

Der Thüringer Landesvorstand stellte sich schützend vor Höcke und kritisierte den Beschluss, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Das Vorgehen des Bundesvorstandes sei „allein machtpolitisch motiviert“, heißt es in einer Erklärung. Höcke habe weder gegen die Satzung noch die Grundsätze der AfD verstoßen.