Bundesliga: Rapid vergibt Derby-Sieg gegen Austria

Ein Wiener Derby, das in erster Linie von der Spannung lebte, hat gestern mit einem 1:1 geendet. Nachdem Rapid nach der Pause in Führung gegangen und durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl geraten war, rettete Lukas Rotpuller der Austria in der 94. Minute einen Punkt. In der Tabelle hilft das Remis keinem der Erzrivalen weiter. Während es die Violetten verabsäumten, den Anschluss zur Spitze zu halten, stecken die Grün-Weißen im Niemandsland fest.

