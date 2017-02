„Sound of Music“-Fan vermutlich US-Botschafter in Wien

Der Industrielle, Wohltäter, Konzertpianist und bekennende „Sound of Music“-Fan Patrick Park dürfte eigenen Angaben zufolge neuer US-Botschafter in Wien werden. Sein Freund Donald Trump habe ihm eine Notiz mit den Worten „Auf zu Deinem nächsten Kapitel, Herr Botschafter“, zugesteckt, sagte Park der Lokalzeitung „Palm Beach Daily News“. Eine offizielle Bestätigung war nicht zu erhalten.

Park sei „besessen“ von dem Film um die Salzburger Trapp-Familie, schreibt die Zeitung. „Ich habe ihn vielleicht 75-mal gesehen. Ich kann jedes einzelne Wort und jedes Lied auswendig“, sagte der 63-Jährige der Lokalzeitung. „Ich wollte immer im Haus der Trapps leben.“ Entsprechend will er gleich nach seine Ankunft in Österreich nach Salzburg fahren, „um zu schauen, ob das Haus der Trapps zu mieten ist“. Danach wolle er „lernen, Dinge wie Schnitzel und Sachertorte zu lieben“.

„Sie sehen: Ich arbeite schon“

Der österreichische Botschafter in Washington, Wolfgang Waldner, sagte der Tageszeitung „Die Presse“ (Montag-Ausgabe), dass ihm der Name Park genannt worden sei. „Ich hatte noch keinen Kontakt, werde mich aber diese Woche mit ihm in Verbindung setzen“, sagte Waldner. Park will dagegen schon eine Einladung Waldners erhalten haben. „Der österreichische Botschafter in Washington hat gesagt, dass er mit mir essen gehen will“, sagte Park der „Palm Beach Daily News“. „Sie sehen: Ich arbeite schon!“

Die bisherige US-Botschafterin Alexa Wesner hatte wie alle anderen Missionschefs auf Geheiß Trumps pünktlich zu dessen Amtsantritt am 20. Jänner ihren Posten verlassen müssen. Ihr Nachfolger dürfte aber kaum vor dem Sommer nach Wien kommen, muss er doch erst offiziell nominiert werden und dann noch ein Hearing im US-Senat bestehen. Die Sprecherin der US-Botschaft in Wien, Alice Burton, sagte der APA auf Anfrage, dass der künftige US-Botschafter in Wien noch nicht nominiert sei.