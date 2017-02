Ski-WM: Franz überrascht alle und sich selbst

Max Franz hat mit Bronze in der WM-Abfahrt aufgezeigt und zugleich für die erste WM-Medaille der ÖSV-Abfahrer seit Michael Walchhofer in Bormio 2005 gesorgt. Überraschend war die Medaille für Franz vor allem wegen der Probleme im Training, die an ihm nagten und ihn sogar an sich zweifeln ließen. Doch im Rennmodus blendete der Kärntner alles aus und „kniff die Arschbacken zusammen“, wie er später sagte. Ein anderer Ski hob das Selbstvertrauen zusätzlich. Letztlich rettete Franz auf diese Weise die Ehre der österreichischen Speed-Herren.

