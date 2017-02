Baby tot: Misshandlungsverdacht bei Eltern

Ein dreieinhalb Monate alter Säugling soll in der Nacht von Samstag auf gestern in St. Pölten von seinen Eltern so schwer verletzt worden sein, dass der Bub an den Folgen gestorben ist. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

