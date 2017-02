Papst bittet um Verzeihung für pädophile Priester

Der Papst bittet um Verzeihung für Verbrechen pädophiler Priester. „Wie kann ein Priester im Dienst Christi und seiner Kirche so viel Leid verursachen?“, schreibt Franziskus im Vorwort des Buchs eines Schweizer Missbrauchsopfers. „Das, was er mir erzählt hat, sein Leid, hat mich zutiefst beeindruckt“, so Franziskus laut der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ (Montag-Ausgabe).

Mehr dazu in religion.ORF.at