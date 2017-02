Pakistanisches Gericht verbietet Feiern zum Valentinstag

Ein Gericht in Pakistan hat den Menschen im Land verboten, den Valentinstag zu feiern. Die heute erlassene Order des Hohen Gerichts der Hauptstadt Islamabad gelte für Feiern in der Öffentlichkeit, sagte der Rechtsanwalt am Gericht, Majid Bhatti.

Die Zeitung „Dawn“ berichtete, dass Medien keine Werbung zum Valentinstag mehr senden oder drucken dürfen. Die zuständige Behörde habe dem Gericht befohlen, alle Medien zu beobachten.

Gegen die pakistanische Kultur und Religion

Ein Privatmann hatte die Klage eingereicht. Der Valentinstag sei gegen die pakistanische Kultur und Religion, sagte Abdul Waheed. Schon im vergangenen Jahr hatte Präsident Mamnoon Hussain seine Landsleute aufgefordert, den Valentinstag zu ignorieren. Mitglieder religiöser Gruppen und von Pakistans größter islamistischer Partei, Jamaat-e Islami, bezeichneten den Valentinstag als unislamisch. Sie warben stattdessen für einen „Bescheidenheitstag“.

Viele Pakistaner ignorierten die Empfehlung jedoch. In vielen Städten erschienen in den Straßen Stände mit knallroten Sträußen und herzförmigen Gebinden.