Der Abend des zerbrochenen Grammophons

Das „Billboard“-Magazin bringt es auf den Punkt: „What a strange night for Adele“. Gemeint ist ihr denkbar seltsamer Auftritt bei der Verleihung der Grammys. Zwei Auftritte hatte sie zu absolvieren und fünf Grammys, darunter in der wichtigsten Kategorie „Best Album“, durfte sie entgegennehmen. Doch Adele zeigte und verlor Nerven. Sie weinte, hielt eine etwas wirre Rede über die Schwierigkeiten einer Mutterschaft, zerbrach absichtlich einen Grammy, fluchte, brach mittendrin ihr George-Michael-Tribute ab und gab symbolisch ihren Album-Grammy an Beyonce weiter.

Lesen Sie mehr …