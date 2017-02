Folk-Rock-Musiker Robert Fisher gestorben

Robert Fisher, Mastermind des Alt-Country- und Folk-Rock-Kollektivs Willard Grant Conspiracy, ist tot. Der US-Musiker war seit vergangenem Jahr wegen einer Krebserkrankung in Behandlung, wie seine britische Plattenfirma Loose Music auf Facebook schrieb. Er habe keinen großen Wirbel darum gemacht, sondern lieber an den Songs für das elfte Album der Band gearbeitet.

Willard Grant Conspiracy (WGC) wurde von Fisher und Paul Austin 1995 in Boston (US-Staat Massachusetts) gegründet. Sänger Fisher war das einzige konstante Mitglied, mehr als 30 internationale Musiker wirkten im Laufe der Jahre mit. Fisher wurde in Bezug auf sein dunkles Timbre, mit dem er oft morbid-düstere, akustische Americana-Balladen vortrug, oft mit John Cale und Johnny Cash verglichen. Die Band war mehrmals in Österreich zu Gast.