Erdogan erneut für „Sicherheitszonen“ in Nordsyrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut die Einrichtung einer „Sicherheitszone“ im Norden Syriens gefordert. „Unser Ziel ist es, in einer Zone von 4.000 bis 5.000 Quadratkilometern eine Sicherheitszone einzurichten, die von Terroristen gesäubert ist“, sagte Erdogan heute bei einem Besuch in Bahrain.

Um das Gebiet zu sichern, müsse auch eine Flugverbotszone geschaffen werden. Die Türkei befürwortet seit Langem die Schaffung einer Sicherheitszone in Nordsyrien, um einen Teil der syrischen Flüchtlinge - 2,7 Millionen von ihnen leben in der Türkei - dort anzusiedeln. Der neue US-Präsident Donald Trump hat sich ebenfalls für eine solche Zone ausgesprochen, doch ist bisher offen, in welchem Gebiet sie geschaffen werden sollte.

Ein großer Teil der syrischen Gebiete an der türkischen Grenze wird von der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) kontrolliert, die ein wichtiger Verbündeter der US-Regierung im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist. Die Türkei dagegen betrachtet die PYD wegen ihrer Nähe zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als „Terrororganisation“ und fordert, dass die USA ihre Kooperation einstellen.