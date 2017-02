Talfahrt des Kakaopreises geht weiter

Die Talfahrt des Kakaopreises geht weiter: Eine Tonne des Schokoladengrundstoffs büßte heute in den USA 2,2 Prozent ein und war mit 1.896 Dollar so billig wie zuletzt vor siebeneinhalb Jahren. An der Londoner Börse fiel der Terminkontrakt zeitweise um 2,1 Prozent auf 1.564 Pfund Sterling (1.954 Dollar) je Tonne.

Laut Börsianern kamen zuletzt zusätzliche Kakaolieferungen aus der Republik Cote d’Ivoire auf den ohnehin schon übersättigten Weltmarkt.

Eigentlich sei eine Preiserholung überfällig, dennoch setzten Anleger weiter auf fallende Kurse. In den vergangenen Wochen waren die Kakaoausfuhren aus der Republik Cote d’Ivoire, dem weltweit wichtigsten Produzenten, ins Stocken geraten, weil zahlreiche Exporteure sich weigerten, für sie unprofitable Lieferverträge zu erfüllen.