Russischer Häftling muss nach Hungerstreik zahlen

Ein russischer Gefangener, der nach einem Hungerstreik ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, muss laut Beschluss der russischen Justiz für die Kosten selbst aufkommen. Die Frau des 36-jährigen Andrej Krekow sagte der Nachrichtenagentur AFP, ihr Mann verbüße im nordwestlichen Archangelsk seit Juli 2015 eine Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten, weil er einen Polizisten gebissen habe.

Im Jänner 2016 sei er aus Protest gegen die schlechten Haftbedingungen 27 Tage lang in einen Hungerstreik getreten. Nachdem er vollkommen abgemagert auf eigenen Wunsch ins Krankenhaus gekommen sei, wurde er dort nach Angaben seiner Frau behandelt, ohne über die für ihn entstehenden Kosten informiert worden zu sein. Die Klinik habe ihm später umgerechnet 470 Euro dafür in Rechnung gestellt. Außerdem müsse er 370 Euro Schadenersatz an die Gefängnisverwaltung zahlen.

Krekows Anwalt Alexej Fedijarow bezeichnet das als „illegal“. Damit sollten Häftlinge davon abgehalten werden, für ihre Forderungen in den Hungerstreik zu treten. Angehörige von Gefangenen und Menschenrechtsorganisationen prangern regelmäßig verheerende Zustände in den russischen Strafvollzugsanstalten an.