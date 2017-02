Polens Regierungschefin nach Unfall weiter in Klinik

Nach einem Unfall ihres Dienstwagens bleibt Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo zur Beobachtung weiter in einer Warschauer Klinik. Sie werde bei der Ministerratssitzung von Vize Piotr Glinski vertreten, sagte heute Regierungssprecher Rafal Bochenek. Laut Angaben sei Szydlo auf dem Weg der Besserung. Wann die Politikerin der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) das Militärkrankenhaus verlassen kann, war aber noch nicht absehbar.

Szydlos Dienstwagen war am Freitagabend im südpolnischen Auschwitz (Oswiecim) mit einem anderen Wagen kollidiert und anschließend gegen einen Baum geprallt. Die Regierungschefin, die eigentlich auf dem Weg in ihren Heimatort war, wurde zunächst in einem örtlichen Krankenhaus untersucht und anschließend per Helikopter zu weiteren Untersuchungen nach Warschau geflogen. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Unfallhergang.