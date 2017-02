Rutschender Hang in Salzburg bedroht Häuser

In Fusch an der Glocknerstraße (Salzburg) ist ein Hang ins Rutschen geraten. Tonnenschwere Felsblöcke stürzten herab, die Gemeindestraße nach Bad Fusch musste gesperrt werden, es besteht Lebensgefahr. Nach einem Felssturz im Jahr 2004 genau an derselben Stelle war der Hang bereits um 700.000 Euro gesichert worden.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at