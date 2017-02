Trump traf Kanadas Premier Trudeau

US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premier Justin Trudeau haben ein überraschend harmonisches Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und Zielen abgelegt. Trotz unterschiedlicher Auffassungen etwa in der Einwanderungspolitik demonstrierten beide heute im Weißen Haus aufs Engste ihre Verbundenheit.

„Haben zusammen Blut vergossen“

„In gefährlichen Zeiten wie diesen ist es wichtiger als jemals zuvor, unsere Allianz zu stärken“, sagte Trump. Trudeau sagte, beide Länder seien in so vielerlei Hinsicht aufeinander angewiesen.

Trump weiter: „Wir haben zusammen Blut vergossen.“ Mit Blick auf den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fügte er hinzu: „Die USA sind Kanada für seinen Beitrag zur Anti-IS-Koalition zutiefst dankbar.“

„Immer die wichtigsten Partner“

In einer gemeinsamen Erklärung Trumps und Trudeaus hieß es, die beiden Länder seien einander unter anderem durch ihre Geschichte, ihre Werte, ihre Wirtschaft und ihre Umwelt tief verbunden. „Kanada und die USA werden einander immer die wichtigsten Partner bleiben“, so Trudeau.

Kanadas Premier sagte, die Zukunft des Handelsabkommens NAFTA sei für Kanada von größter Bedeutung: „Wir müssen den freien Fluss von Waren und Dienstleistungen aufrechterhalten.“ Trump meinte, man werde die Handelsbeziehungen „optimieren“. Details nannte er nicht.

Kanada will an der gemeinsamen Handelspartnerschaft NAFTA festhalten, Trump will sie möglichst lösen, hat dabei aber speziell den Partner Mexiko im Blick. Trump sagte, die Situation mit Kanada sei viel weniger ernst als die an der südlichen Grenze.