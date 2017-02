Fußball: Harnik schießt Hannover zum Sieg

Martin Harnik hat Hannover heute Abend in der zweiten deutschen Bundesliga wieder auf den zweiten Platz geschossen. Der ÖFB-Stürmer erzielte beim 2:1-Sieg daheim gegen Bochum beide Treffer und hält damit bei zehn Saisontoren. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes (DFB) verurteilte unterdessen Borussia Dortmund nach den Verfehlungen seiner Fans in der Partie gegen RB Leipzig am Montag zur Sperrung der Südtribüne für ein Bundesliga-Spiel und zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro.

