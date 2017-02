Ski-WM: Genugtuung und Frust bei Hirscher

Marcel Hirscher ist nach WM-Silber in der alpinen Kombination in ein Wellental der Gefühle eingetaucht. So sehr sich der Salzburger nach den gesundheitlichen Problemen über WM-Edelmetall freute, so sehr ärgerte er sich über die knapp verpasste Goldmedaille, die ihm der Schweizer Luca Ärni im Slalom völlig überraschend weggeschnappt hatte. Scharf zu Gericht ging Hirscher zudem mit den grenzwertigen Pistenverhältnissen.

