Bibliothek in New York wird nach Harry Belafonte benannt

Die New Yorker Stadtbibliothek benennt anlässlich des 90. Geburtstags von Harry Belafonte Anfang März eine Außenstelle in Harlem nach dem Entertainer. Die Stadtteilbücherei an der 115. Straße in Manhattan werde künftig Belafontes Namen tragen, teilten die New York Public Library und Bürgermeister Bill de Blasio gestern mit.

Der am 1. März 1927 in Harlem geborene Entertainer setze sich schon lange für soziale Gerechtigkeit und die Verbreitung von Wissen ein, hieß es in der Begründung.

„Harlem hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen und ich fühle mich geehrt, dass ich jetzt einen speziellen Platz in Harlem haben werde“, sagte Belafonte laut Mitteilung. Der vielfach preisgekrönte 89-Jährige hat unter anderem bereits als Sänger und Schauspieler Erfolge gefeiert. Zum Netz der New Yorker Stadtbibliothek gehören 92 Stadtteilfilialen, die jährlich von rund 18 Millionen Menschen besucht werden.