Franz Schuhs Glückssuche nun auch in Buchform

„Das Wesentliche am Glück ist nicht das Glück selber, sondern dass sich in der Glücksfrage so viele andere philosophische, ökonomische oder überhaupt lebenstechnische Dinge verbergen, die eigentlich unter Glück gar nicht laufen“, sagt der österreichische Philosoph und Autor Franz Schuh.

Wie seine fünfminütige Ö1-Radiokolumne „Magazin des Glücks“ heißt jetzt auch der Untertitel eines Buches, in dem Schuh seine Reflexionen fortführt: „Fortuna - Aus dem ‚Magazin des Glücks‘“.

