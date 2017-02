Skispringen: Schlierenzauer schreibt WM noch nicht ab

Der vor einer Woche beim Skifliegen in Oberstdorf schwer gestürzte Gregor Schlierenzauer hat einen Start bei der nordischen Ski-WM in Lahti noch nicht abgeschrieben. In seinem Blog schrieb der Tiroler, er werde in Finnland nur antreten, wenn er sich hundertprozentig fit fühle. „Ich werde nichts mit der Brechstange erzwingen“, sagte Schlierenzauer, der erst im Jänner sein Weltcup-Comeback gegeben hatte. Möglich ist auch ein WM-Einstieg erst auf der Großschanze.

