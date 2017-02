Mehr als 600 Festnahmen bei Razzien gegen PKK in Türkei

Bei landesweiten Razzien sind in der Türkei laut offiziellen Angaben mehr als 600 Menschen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) festgenommen worden. Die Anti-Terror-Polizei nahm heute laut Anadolu 86 Verdächtige in Gewahrsam, am Vortag waren es bereits 544 Personen gewesen. Der prokurdischen Partei HDP zufolge wurden mehr als 300 Parteimitglieder festgenommen.

Laut Anadolu befinden sich unter den Festgenommenen hochrangige PKK-Rührungsmitglieder. Die Razzien fanden laut den Angaben gestern in 25 Provinzen statt. Die türkische Regierung wirft der HDP Verbindungen zu der auch in Europa als Terrororganisation eingestuften PKK vor.

Seit der Aufkündigung des Waffenstillstandes zwischen der PKK und der Regierung im Juni 2015 ist der Kurdenkonflikt wieder voll entbrannt. Tausende Menschen wurden seither bei Gefechten und Anschlägen, die der PKK zugeschrieben werden, getötet.