Wettbewerbsbehörde gegen Verbot von Bankomatgebühren

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hält ein gesetzliches Verbot von Bankomatgebühren aus Konsumentensicht für nicht zielführend. Um den Wettbewerb um die Kunden zu erhöhen und damit die Kosten für ein Girokonto zu senken, seien mehr Transparenz und der Abbau von Wechselbarrieren am vielversprechendsten, so die BWB heute in einer Stellungnahme.

Die BWB hatte im Auftrag des Finanzministeriums den Kartenzahlungsverkehr in Österreich rund um eine möglich Regulierung von Bankomatgebühren untersucht. Ausgelöst wurde die Diskussion vom Bankomatbetreiber Euronet, der seit Juli des Vorjahres an seinen Geräten für jede Bargeldbehebung 1,95 Euro an Gebühren direkt beim Kunden einhebt.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/BWB

Freier Wettbewerb „die beste Regulierung“

Der heute vorgelegte Bericht soll als Grundlage für die politischen Entscheidungsträger dienen. Während Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) zuletzt ein gesetzliches Verbot von Bankomatgebühren forderte, hielt Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ein solches Verbot für widersinnig. „Ein Verbot von Bankomatgebühren ist nur sehr schwer vorstellbar“, so BWB-Chef Theodor Thanner.

„Freier Wettbewerb ist noch immer die beste Regulierung“, so Thanner. Ein Verbot wäre auch ein Eingriff in das unternehmerische Handeln der Banken und Geldautomatenanbieter. Zudem wäre es verfassungsrechtlich und europarechtlich fragwürdig. Aus seiner Sicht sind das - auch politische - Bemühen um mehr Transparenz bei Bankverträgen und die Erleichterung von Kontowechseln zielführender.