BIP wuchs in Euro-Zone um 0,4 Prozent

Die Wirtschaftsleistung ist im vierten Quartal 2016 im Vergleich zum dritten im Euro-Raum um 0,4 Prozent und in der EU um 0,5 Prozent gestiegen.

Wie das EU-Statistikamt Eurostat heute weiter mitteilte, verzeichnete Österreich im vierten Quartal ein BIP-Wachstum von 0,6 Prozent.

Gegenüber dem vierten Quartal 2015 betrug das Wachstum in der Euro-Zone 1,7 Prozent und in der EU 1,8 Prozent. In Österreich legte das BIP im vierten Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahresquartal ebenfalls um 1,8 Prozent zu.