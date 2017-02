Vorzeigeprojekt mit Fragezeichen

Georges Pompidou hat ein nach ihm benanntes Kulturzentrum, Francois Mitterrand die Louvre-Pyramide und Jacques Chirac das Musee du Quai Branly: Wie seine Vorgänger will auch Frankreichs scheidender Präsident Francois Hollande ein architektonisches Denkmal hinterlassen. Der gewählte Standort findet sich schon jetzt in jedem Reiseführer von Paris, mit seiner „Mission Ile de la Cite“ will Hollande die Stadtinsel, das „Herz von Paris“, auf den Kopf stellen. Vorgesehen sind neue Plätze, mehr Raum für Fußgänger und viel Glas - ob und wann dies umgesetzt wird, ist allerdings offen.

