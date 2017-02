Netanjahu zu Staatsbesuch in Washington

Nach fast einem Monat im Amt ist die außenpolitische Linie von US-Präsident Donald Trump noch immer wenig stringent. Von den kommenden Tagen erhofft man sich zumindest einige Antworten, stehen doch die ersten Auftritte der neuen US-Minister in Europa auf dem Programm. Am Mittwoch wird James Mattis am Treffen der NATO-Verteidigungsminister teilnehmen, Außenminister Rex Tillerson reist zum G-20-Treffen in Bonn und US-Vizepräsident Mike Pence zur Münchner Sicherheitskonferenz. Trump selbst muss in Sachen Nahost-Politik Position beziehen: Er empfängt den israelischen Premier Benjamin Netanjahu in Washington.

