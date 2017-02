36-Punkte-Paket rund um geistiges Eigentum beschlossen

Die Bundesregierung hat heute eine nationale Strategie für geistiges Eigentum beschlossen. Das 36-Punkte-Paket enthält Beratung, finanzielle Hilfen und Erleichterungen für Start-ups sowie Klein- und Mittelbetriebe. Eine zentrale Anlaufstelle wird beim Österreichischen Patentamt eingerichtet, teilten Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) und Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) mit.

Immaterielle Vermögenswerte machen in Österreich laut Regierung sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also rund 25 Mrd. Euro, aus. Handlungsbedarf gebe es in den Bereichen der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, der Fertigkeiten und der direkten Unterstützung für Innovatoren.

Zentrale Stelle geplant

In den 36 Punkten findet sich etwa das Vorhaben „IP Hub“. Dieser soll beim Patentamt eingerichtet werden. Sämtliche Förderungen und Angebote rund um geistiges Eigentum sollen dort leicht zugänglich sein. Leichter soll es auch werden, die Innovationskraft der eigenen Belegschaft zu nutzen. Dafür wird beim Patentamt eine Schlichtungsstelle für Dienstnehmererfindungen eingerichtet.

Auch das neue Instrument „ip.coaching“ soll Betriebe unterstützen. Es geht um die Entwicklung und Umsetzung von produktspezifischen Strategien für immaterielle Vermögenswerte in Unternehmen, die dabei auch an Ort und Stelle begleitet sowie finanziell unterstützt werden sollen.