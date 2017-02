Schwere Kämpfe zwischen Dschihadisten in Syrien

Kurz vor Beginn neuer Gespräche zur Umsetzung einer Waffenruhe in Syrien halten die Gefechte in dem Bürgerkriegsland unvermindert an. Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Dschihadistengruppen wurden in der Provinz Idlib heute laut Aktivisten fast 70 Kämpfer getötet. In al-Bab brachten türkische Truppen nach Angaben aus Ankara große Teile der seit Wochen umkämpften Stadt unter ihre Kontrolle.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien teilte mit, gestern seien Gefechte zwischen der Dschihadistengruppe Fateh al-Scham und der Gruppierung Dschund al-Aksa im Süden der Provinz Idlib ausgebrochen. Demnach griff Dschund al-Aksa die Rivalen mit einer Autobombe an und tötete neun ihrer Kämpfer.

Konkurrenzkampf zwischen Gruppen

69 Kämpfer seien bei Gefechten und Hinrichtungen getötet worden, meldete die oppositionsnahe Beobachtungsstelle, die ihre Informationen von einem Netz aus Aktivisten in Syrien bezieht. Für Medien sind ihre Angaben zumeist kaum zu überprüfen.

Fateh al-Scham hieß früher Al-Nusra-Front und war der syrische Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida. Fateh al-Scham und Dschund al-Aksa hatten sich im Oktober verbündet, doch im Jänner wieder überworfen. Seitdem liefern sie einander blutige Kämpfe.