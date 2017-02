Vorarlberg: Bub bei Skiliftunfall schwer verletzt

Ein zehnjähriger Bub ist gestern bei einem Unfall am Übungslift in Laterns (Vorarlberg) schwer verletzt worden. Er stürzte, wurde von einem Schleppseil an einer Stütze zwei Meter hochgezogen und krachte dann kopfüber auf die Piste.

