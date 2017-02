"Film Preservation Center“ in Laxenburg geplant

Vier Monate nach Ankündigung eines filmtechnischen Kompetenzzentrums in Österreich ist die Standortfrage geklärt. Das „Film Preservation Center Austria“ soll ab Dezember in Laxenburg in Niederösterreich in den Testbetrieb gehen.

