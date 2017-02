Institut: China zieht bei Militärtechnologie weiter nach

Die Überlegenheit des Westens in der Militärtechnologie lässt weiter nach, und die Volksrepublik China zieht in diesem Bereich beinahe gleich. Zu diesem Ergebnis kommt der heute veröffentlichte Jahresbericht des Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) in London.

Dem Bericht zufolge war das offizielle chinesische Rüstungsbudget von 145 Milliarden Dollar (137 Mrd. Euro) für das vergangene Jahr 1,8 Mal höher als dasjenige von Japan und Südkorea zusammen.

USA unangefochten vorne

Die USA liegen dem Bericht zufolge mit 604,5 Mrd. Dollar unangefochten an der Spitze. Auf dem dritten Rang nach China folgt mit großem Abstand Russland (58,9 Mrd. Dollar), im Weiteren Saudi-Arabien (56,9 Mrd. Dollar) und Großbritannien (52,5 Mrd. Dollar). Die weltweiten Militärausgaben sanken 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent, vor allem wegen eines Rückgangs im Nahen Osten.

Besonders weit fortgeschritten ist China dem Bericht zufolge in der Luftwaffentechnologie. Für eine der chinesischen Luft-Luft-Raketen gebe es keine westliche Entsprechung. Die Volksrepublik habe außerdem einen Typ Kurzstreckenrakete vorgelegt, den „nur eine Handvoll in der Luft- und Raumfahrt führender Länder entwickeln könnten“. Peking investiere auch massiv in Schiffe und U-Boote. Chinesische Drohnen seien inzwischen in Nigeria und Saudi-Arabien anzutreffen.