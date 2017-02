Zwei Burschen bei Pistenunfällen schwer verletzt

Ein 13 Jahre alter Schüler aus dem Bezirk Klagenfurt ist beim Skifahren am Katschberg in Kärnten gestürzt und mit voller Wucht gegen einen Schneezaun geprallt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Auch in Laterns (Vorarlberg) kam es bei einem Übungslift zu einem schweren Unfall. Ein zehnjähriger Bub stürzte, wurde von einem Schleppseil an einer Stütze zwei Meter hochgezogen und krachte dann kopfüber auf die Piste.

