London hält trotz Petition an Staatsbesuch für Trump fest

Mehr als 1,8 Millionen Briten haben sich in einer Petition dafür ausgesprochen, US-Präsident Trump einen Staatsbesuch mit allen zeremoniellen Ehren zu verweigern. Nun hat die Regierung in London nochmals ausdrücklich betont, dass die Einladung steht.

In einer Antwort auf die Petition hieß es heute, die Regierung nehme die „klare Haltung“ der vielen Unterzeichner zur Kenntnis, unterstützte diese Position aber nicht. „Wir freuen uns darauf, Präsident Trump willkommen zu heißen, sobald die Termine und Vorbereitungen stehen“. Am kommenden Montag sollen sich die Abgeordneten im Parlament mit der Petition beschäftigen.

Premierministerin Theresa May hatte Trump während ihres Besuchs in Washington Ende Januar im Namen der Queen eingeladen. Zehntausende Briten hatten dagegen demonstriert. Sie werfen May vor, sich mit der Einladung Trump zu Füßen zu werfen.